Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Esamedi Rosie: unaImpersonale HA: Ciao Rosie. Grazie per partecipare alla tuaattraverso questa chat online. Sono HA, un Chatbot AIrisorse umane. Pronta per iniziare? Rosie: Ciao HA! È un piacere conoscerti anche se in modo insolito. Sono Rosie Dowerty, apprendista panettiere a Fieldsville Pasticceria. back sui Servizi Clienti e Capacità Culinarie HA: Come valuti il tuo servizio clienti su una scala da 1 a 10? E le tue capacità di cucinare e decorare? Rosie: Dico un 8 per il servizio clienti e un 6 per le capacità culinarie, sto imparando L'articolo proviene da News Nosh. .