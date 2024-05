È finita Benedetta Parodi la notizia arrivata dopo Pechino Express

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Lache tutti i fan non avrebbero mai voluto sapere è. Manca ancora la conferma ufficiale ma, come si dice in questi casi, gli indizi sono forti al punto che una voce ufficiale serve fino ad un certo punto. Riguarda, guida di Bake Off. Fenomeno televisivo internazionale, il programma originale, The Great British Bake Off trasmesso sulla BBC e creato da Love Production, ha registrato ascolti da record, affermandosi in ben 13 Paesi in tutto il mondo. >>“Benvenuto amore nostro”. Un altro fiocco azzurro: è nato Mattia, maschietto numero 3 per la coppia vip In Italia la trasmissione è stata prodotta da Magnolia, e successivamente da Banijay Italia, ed è presentata da. Il programma ha come giudici Ernst Knam e Clelia d’Onofrio (fino alla nona edizione), ai quali si è aggiunto Antonio Lamberto Martino (nella quarta edizione), sostituito nella quinta stagione da Damiano Carrara.