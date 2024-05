E-commerce Zanelotti Amazon | Sosteniamo crescita filiera del digital retail

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnbkronos/Labitalia) – “Il 61% dei prodotti venduti suproviene da partner di vendita a terzi eha preso un impegno con le aziende italiane e le piccole e medie imprese per raggiungere 4 miliardi di vendite all?estero entro il 2025. Il grado diizzazione delle imprese italiane è ancora insufficiente. E sono necessarie delle politiche mirate al rafforzamento delle competenzei e del rafforzamento del mercato unico europeo. Oggi il 99% delle aziende italiane sono piccole e medie imprese, ma riescono a realizzare solo il 54% delle vendite all?estero proprio per la mancanza dell?uniformità e dell?armonizzazione legislativa tra i Paesi dell?Unione Europea. In questo senso, auspichiamo che una delle priorità del prossimo mandato europeo sia proprio il rafforzamento dell?armonizzazione legislativa e il rafforzamento del mercato unico europeo”.