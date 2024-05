E’ capace di intendere e di volere il cingalese che uccise e lasciò Michelle Causo su un carrello

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) E’diil giovane di origini cingalesi che il 28 giugno scorso ha ucciso, la 17enne lasciata poi cadavere su undella spesa a Roma, in zona Primavalle. E’ questo, a quanto si apprende, quanto emerge dalla perizia psichiatrica disposta dal tribunale dei Minori di Roma che ha stabilito anche che l’imputato può sostenere il processo escludendo qualsiasi seminfermità. Nell’udienza in programma questa mattina, a cui sono presenti il padre e la madre della vittima assistiti dall’avvocato Antonio Nebuloso e Claudia Di Brigida, è previsto l’esame in aula del giovane. L’imputato, che è reo confesso, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere. Il giovane minorenne, all’epoca dei fatti, dichiarò di essersi “sentito offeso per delle frasi” pronunciate dalla giovane.