E Ben Affleck La luna di miele è finita Le ragioni della crisi

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Vivere separati in mezzo alle voci diSecondo quanto riferito, Jennifer Lopez e Benvivono in case separate, alimentando le voci in corso su unasentimentale. La coppia, che ha affrontato numerose speculazioni sul loro matrimonio, si vede raramente insieme, tranne durante apparizioni pubbliche strategicamente programmate per smentire le voci sul divorzio. Apparizioni pubbliche per mettere a tacere i pettegolezzi La loro prima uscita pubblica come coppia dopo la recente ondata di voci sul divorzio è apparsa attentamente orchestrata. Questa apparizione mirava a rispondere alle speculazioni in corso sulla loro situazione sentimentale, ma ha fatto ben poco per sedare le voci. L’anello di fidanzamento scomparso In aggiunta all’intrigo, Jennifer Lopez è stata vista indossare la fede nuziale ma non l’anello di fidanzamento.