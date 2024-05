Due volumi da collezione per un viaggio in Oriente alla scoperta dei tessuti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tra le mete d’oltralpe più ambite dagli amanti della moda non c’è solo Parigi, ma anche Mulhouse, nel sudest della Francia. Il motivo è semplice: la materia prima. La città francese, vicina ai confini con la Svizzera e la Germania, ospita infatti il Musée de l’Impression sur Étoffes, dedicato interamentestoria del tessuto. Di recente, il museo ha dato le chiavi del suo archivio – con delle collezioni risalenti al 1830 –casa editrice tedesca Taschen, che ha colto l’opportunità per realizzare e pubblicare “The Book of Printed Fabrics. From the 16th century until today”. Courtesy of TaschenIl progetto si articola in una raccolta di dueche ripercorrono la storia deie delle loro lavorazioni, riportandoluce stampe e motivi passati, tutt’oggi apprezzati dai designer di ogni angolo del globo.