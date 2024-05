Due decenni di formazione gastronomica e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Fondata nel 2004 da Carlo Petrini, ideatore del movimento Slow Food, l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (Unisg) rappresenta un istituto internazionale per lae la ricerca in ambito gastronomico. L’obiettivo principale era creare un centro di riferimento per lo studio e la promozione della gastronomia come scienza. Fin dal primo giorno, l’Unisg ha avuto una missione chiara: formare professionisti con una visione integrata del sistema alimentare, in grado di rispondere alle sfide economiche, sociali, ambientali e climatiche del nostro secolo. La maggiore scommessa, secondo Petrini, «era di far comprendere al resto del mondo l’importanza delle scienze gastronomiche e la loro attinenza con vari ambiti professionali». Oggi possiamo affermare che questo traguardo è stato raggiunto.