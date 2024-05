Droga nel parcheggio del fast food Carabinieri arrestano 21enne

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 29 maggio 2024) CASAVATORE – Idella sezione radiomobile di Casoria stanno setacciando la zona nei pressi del notoamericano di Casavatore a via Achille del Giudice. La gazzella è proprio nele nota un ragazzo fermo con il suo T-Max. Inizia il controllo e la perquisizione. Sotto la sella del ragazzo, Gennaro Capriello –di Casoria già noto alle forze dell’ordine – 10 grammi di marijuana, 8 grammi di hashish e la somma in contanti di 85 euro suddivisi in piccolo taglio. Ilviene arrestato ma la perquisizione viene estesa anche nell’abitazione di residenza. Lì itrovano e sequestrano altri 144 grammi di marijuana e 52 grammi di hashish. Sequestrati poi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.