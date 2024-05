Droga | le prove sul cellulare arrestato 23enne per spaccio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDal suo telefono, sequestrato dopo un controllo effettuato a Massa Lubrense durante il quale erano stati ritrovati un piccolo quantitativo die oltre 1.700 euro in contanti, gli inquirenti hanno potuto estrapolare foto e messaggi che inequivocabilmente dimostrerebbero un’intensa attività dicondotta tra i comuni della penisola sorrentina. In particolare, i carabinieri sono riusciti a risalire ad undici episodi di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana). Oggi la svolta, con l’arresto a Civitavecchia da parte dei militari dell’Arma della compagnia di Sorrento di un ragazzo di 23 anni, originario di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza cautelare ai domiciliari.