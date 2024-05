Dove vedere in tv Jacobs a Oslo | orario gara canale avversari streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Marcellha bisogno di una scosso dopo l’opaca prestazione offerta a Ostrava. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è espresso in un altissimo 10.19 in Repubblica Ceca e vuole dimenticare in fretta la serata del Golden Spike. Il velocista lombardo, che aveva aperto la stagione con un 10.11 a Jacksonvilla e che poi aveva corso in 10.07 a Roma, punta a riavvicinare i dieci secondi e a dare un segnale convincente in vista degli Europei di Roma, ormai distanti soltanto una settimana. Marcelltornerà ingiovedì 30 maggio a(Norvegia),andrà in scena una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’azzurro scenderà in pista alle ore 21.04, impegnato nell’ultimo test prima della rassegna continentale.