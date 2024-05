Dove mangiare i migliori pitoni di Messina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Simbolo dei cibi di strada messinesi (se la contende con la focaccia e con l'arancino), "u pituni", il pitone, o pidone, non è rinomato come i pezzi salati della tavola calda palermitana o catanese, ma ugualmente delizioso. Una sfoglia sottilissima, chiusa a mezzaluna, che racchiude un ripieno di scarola o erbe, acciughe e tuma, il non plus ultra della sicilianità. In città e in provincia è quasi impossibile non imbattersi in botteghe che lo preparino, ma ovviamente non sempre è in versione ortodossa, con ampia varietà di farciture e di impasti. Lo si trova nei panifici cittadini e, come tutte le preparazioni radicate dello street food, anche il pitone ha format ad esso dedicati. Ecco gli indirizzi selezionati dal Gambero Rosso per assaggiare questa specialità.