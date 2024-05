Douglas Booth nel primo trailer di Shoshana

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Vision ha diffuso ildi, il nuovo film di diretto da Michael Winterbottom che vede protagonisti, Irina Starshenbaum, Harry Melling, Aury Alby e Ian Hart. Ispirato a eventi realmente accaduti,è un thriller politico ambientato negli anni Trenta che affronta il modo in cui l’estremismo politico e la violenza creino una separazione tra le persone costringendole a scegliere da che parte stare. Prodotto da Revolution Films, Bartlebyfilm con Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Il filmsegui due agenti di polizia britannici, Thomas Wilkin e Geoffrey Morton, nella loro caccia al carismatico poeta e combattente per la libertà sionista Avraham Stern, che stava complottando per sfrattare le autorità britanniche.