Dopo Saione Mob un' altra festa di comunità a Tortaia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio 2024 –Mob arriva sabato 1 giugno un'dieducante asempre legata a Comunitalenti, progetto capofilato da Oxfam Italia e finanziato da Impresa sociale con i bambini, che ha permesso di rinnovare anche per quest’anno il legame con la scuola Francesco Severi contaminando l'istituto con la ricchezza socio-culturale delle realtà associative presenti nel suo quartiere e non solo, come Progetto 5, I care, Sempre positivi, Fraternita dei laici, Farrago, Fondazione Monnalisa, Officine della cultura, Electra, Sosta Palmizi, Cas, Mengo 2.0. Il sabato del villaggio TortaYA, idea di uno studente della scuola Ic F. Severi che ha vinto il contest per trovare il nome dell'evento, ribadisce come ci voglia un'interaper crescere un bambino.