Dopo il mercato comune e l’euro è ora che si arrivi all’unità politica dell’Ue

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Quando non c’è un disegno, di valore strategico, un occhio tutto proteso nel futuro prossimo venturo, prima o poi le cose si rompono. Vladimir Putin confida proprio su questo e infatti, sulle armi da puntare contro la Russia, i Paesi della Nato si muovono in ordine sparso: Polonia, Paesi baltici, Inghilterra a favore; Paesi mediterranei e Germania contrari. Dibattito serrato anche nell’amministrazione americana. Ma c’è dell’altro: Polonia e paesi baltici, una rosa di Stati a corona della Russia e dell’Ucraina, non si dicono contrari nemmeno all’invio di truppe, mentre la Francia si dice pronta a inviare istruttori a Kiev. In ordine sparso, appunto, proprio quando sta prendendo avvio la fase più delicata sul fronte di guerra e si avvicinano le elezioni negli Stati Uniti.