Dopo 88 anni chiude ’L’Emiliana’ Era il paradiso delle signore

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un altro pezzo di storia del commercio riminese scompare dalla scena. Si tratta dello storico negozio “L’Emiliana”, da sempre considerato ilriminesi, che vi si recavano non solo per scovare l’oggetto desiderato ma anche per scambiare quattro piacevoli chiacchiere assieme alle sorelle Belicchi, che avevano fin da giovanissime preso in mano le re- dini dell’azienda fondata dal padre nel 1936. Un punto d’incontro più che un negozio. Aldo Belicchi era entrato nel mondo del lavoro ancora adolescente, come usava allora, ma è bastato poco tempo perché il suo spirito intraprendente lo portasse ad aprire un’attività in proprio che proponeva articoli di cartoleria e profumeria in via Mentana.la guerra riesce a rimettere in piedi la propria impresa commerciale nella centralissima via Mentana, adattandola alle mutate esigenze delguerra.