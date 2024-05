Donna precipita dal cavalcavia sull’autostrada e muore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Una tragica fatalità ha colpito l’autostrada A4 alle prime luci dell’alba di oggi, 29 maggio. Unadi circa 30 anni èta dalsituato all’altezza di via Prati, a Vigonza, in provincia di Padova. L’episodio è avvenuto al chilometro 368 dell’autostrada, in direzione Padova verso Milano, causando immediati e gravi disagi al traffico. Nonostante i soccorsi siano giunti rapidamente sul posto, per lanon c’è stato nulla da fare. Le gravi lesioni riportate nella caduta sono state ulteriormente aggravate dal possibile investimento da parte dei veicoli in transito, che non sono riusciti a fermarsi in tempo per evitare l’impatto. La dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto inchiesta, ma si propende per l’ipotesi di un gesto estremo.