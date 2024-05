Don Fabbretti e Spartaco Casini. Ora due luoghi portano i loro nomi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Doppia intitolazione a due persone che hanno dedicato la propria vita al servizio di Prato e della comunità, anche se in modi diversi: a Paperino è stata intitolata una via ae a San Giusto, nel Villaggio Gescal, la piazzetta tra la chiesa di Sant’Antonio e il Centro Ventrone è stata intitolata a Don Giampiero. Alla cerimonia a Paperino erano presenti il sindaco e la famiglia di, la figlia Giuliana e le nipoti Caterina e Giulia Cappellini: partigiano ed antifascista,dalla metà degli anni ‘70 agli anni ‘80 era stato lo storico presidente della Circoscrizione Centro e per 39 anni, dal 1962 al 2001, anno della sua morte, aveva rivestito la carica di presidente dell’associazione Italiana Cultura e Sport Aics, facendosi promotore di tante iniziative per i giovani.