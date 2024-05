Fonte : cinefilos di 29 mag 2024

Fonte: IMDb Cinefilos. Vedere il film in lingua originale, per poter ascoltare le voci di questi grandi attori, è dunque caldamente consigliato. Sono poi presenti anche Ralph Fiennes per la tigre Barry, Carmen Ejogo per la leonessa Regine e Selena Gomez per la giraffa Betsy. Il trailer di Dolittle e dove vedere il film in streaming È possibile fruire di Dolittle grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete.

Dolittle | tutto quello che c’è da sapere sul film con Robert Downey Jr