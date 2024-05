Dolittle tutte le curiosità sull’avventuroso film con Robert Downey Jr e Antonio Banderas

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 29 maggio 2024)è undi genere commedia/avventura del 2020 diretto da Stephen Gaghan, che può contare su una bella trama e sull’ottima recitazione degli attori protagonisti.Jr. enon tradiscono le aspettative e il risultato è una pellicola ben confezionata, che narra una storia edificante adatta a grandi e piccini. Va in onda nella prima serata di Mercoledì 29 Maggio su Italia Uno: di seguito vi sveliamo lepiù interessanti da conoscere.: la trama in breve e il cast Johnè un veterinario inglese eccentrico ma bravissimo nel suo lavoro, noto per la capacità di riuscire a comunicare con gli animali comprendendone pienamente il linguaggio. Quando la regina Vittoria si ammala gravemente, l’uomo intraprende un avventuroso viaggio verso terre sconosciute alla ricerca di una cura.