Fonte : ilfattoquotidiano di 29 mag 2024

Perché in fondo è questo il senso degli ‘Oscar dell’inclusività’: dare voce a chi non aveva la possibilità di parlare, ricordare chi troppo a lungo è stato invisibilizzato, creare coesione tra le diverse frange marginalizzate del presente. Chi ha la responsabilità di creare immaginari e quindi trasformare il reale con la cultura, ha sottolineato, è necessario si metta in dialogo con tutte le parti della società che tentano di cambiare il presente: dagli studenti che manifestano contro “la carneficina in atto a Gaza da più di otto mesi”, alle donne che scendono in piazza contro la violenza di genere e in difesa dei consultori, “a tutti gli altri ingranaggi della collettività, che si spera ci portino a una società più vicina a quella che vorremmo”.

Diversity Media Awards ilfattoquotidiano it premiato per il miglior articolo sul web con un’inchiesta sulla violenza su donne con disabilità