Dio abita in Toscana | Antonio Socci presenta il suo ultimo libro a Montevarchi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio 2024 – Una serata per omaggiare le meraviglie della, una terra definita “l’Italia dell’Italia” per sintetizzarne la ricchezza e la bellezza. L’occasione sarà fornita alle 18 di venerdì 31 maggio dallazione del“Dioin” che, alla presenza dell’autore, sarà ospitata dall’auditorium comunale diin via Marzia e permetterà di vivere un simbolico viaggio nel cuore cristiano della regione espresso dai capolavori dei grandi artisti ma anche dalle suggestioni di natura e paesaggi. Questo appuntamento è aperto alla partecipazione dell’intera cittadinanza ed è promosso da Vivere, circolo culturale collegato al movimento Prima, all’interno di un ciclo di iniziative volte a promuovere occasioni di informazione, cultura e conoscenza della storia locale e del territorio.