Difendere il Trasimeno Campagna per proteggere le specie in estinzione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Uno spazio dove salvaguardare la biodiversità di interesse agrario a rischio didell’area del. Questo vuole essere l’"Hortus Trasimeni" di Castiglione del Lago, voluto e gestito dall’associazione Laboratorio del cittadino. Lo spazio verde collocato nel centro storico castiglionese ha ospitato nei giorni scorsi una iniziativa promossa in collaborazione con Faroe il laboratorio Arte e sostegno. Un evento per tracciare un quadro generale sulla biodiversità a rischionell’areale dele contemporaneamente per mettere a dimorae varietà locali da salvaguardare. "Siamo partiti dall’idea che – spiegano i promotori – vista la centralità e la visibilità dell’Hortus, qui ci possa essere una condivisione di iniziative con reciproco beneficio, con l’aiuto del 3A-Parco Tecnologico agroalimentare dell’Umbria e della Casa dei Semi del