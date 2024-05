Diego Vive a Bagnoli parla Diego Jr | Gli unici eredi siamo noi il resto è tutto illegale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiApre il Parco Tematico, presenti alla conferenza stampa di presentazione i cinque figli del campione argentino:Jr.,Fernando, Dalma, Giannina e Jana. Inoltre presenti Roberto Fiorini della Art Media Studio Firenze, Matias Schneer ed Avelino Tamargo, della Taja Producciones. Di seguito, sintetizzate le parole diJr.: “In tanti hanno cercato di sabotare questo evento perché c’è stata un’altra conferenza stampa organizzata in città. Questo è un parco tematico che ci riempie di orgoglio perché abbiamo contribuito – tutti e cinque fratelli – per ottenere un grande risultato. Per me, è stato bello che, a Napoli, c’è la prima tappa di questo Parco Tematico. Inoltre, è bello che i miei figli abbiano visto qualcosa fatto da tutti noi.