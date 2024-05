Dici che sono un bastardo ma per te io non cambio | il rap d’addio per Chiara Ferragni? di Fedez

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il nuovo singolo di, Sexy Shop, in uscita venerdì 31 maggio, sembra contenere una line dedicata all’ex moglie,. Nonosante in Sexy Shop non si citino i nomi di nessuno, i riferimenti non sembrano affatto casuali: “L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko.cheun, ma per te io non… Una storia infinita che poi è finita”, canta il rapper, che sembra voler chiudere così, con un rap, l’ultimo atto della sua storia d’amore con, iniziata proprio con un’altra strofa, nel 2016, quandocantava “Il cane diha il papillon di Vuitton” in Vorrei, ma non posto in duetto con J-Ax.ha spiegato in più occasioni che quando ha scritto quella strofa in Vorrei, ma non posto non l’ha fatto con l’intento di approcciare, eppure come lo stessoha spiegato il giorno del suo matrimonio con, in Sicilia, a Noto, il primo settembre 2018, durante lo sdelle promesse, se non avesse scritto “in maniera del tutto casuale una rima con il tuo nome, noi oggi non saremmo qui”.