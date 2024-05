Diamanti su Lautaro Martinez | Rinnovo a quelle cifre? Occhio agli altri big

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Alessandroha parlato della vicenda deldi contratto dicon l’Inter, sottolineando come unelevate potrebbe innescare un effetto a catena per i nerazzurri. LA SITUAZIONE – Alessandrosi è espresso a Radio TV Serie A in merito alle richieste economiche formulate dall’entourage diper concordare con l’Inter ildel proprio contratto. L’obiettivo del calciatore argentino è quello di ottenere un ingaggio che sia in linea con le prestazioni offerte in stagione e le ambizioni che la sua presenza fornisce all’Inter in vista delle prossime stagioni.e ildi: questo il rischio in caso di ingaggio elevato LA CONSIDERAZIONE – In merito alla possibilità cherinnovi il proprio contratto con l’Inter asuperiori a dieci milioni di euro annui, l’ex calciatore ha sottolineato i pericoli che si annidano alla base di una tale evoluzione della situazione di mercato del Toro.