Di Lorenzo prima mossa per la permanenza | c’entra Conte il retroscena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il futuro di Giovanni Dipotrebbe non essere a Napoli. Il capitano ha chiesto la cessione alla società. Non è un momento facile per il Napoli. Dopo la stagione deludente, tra le file azzurre sono emersi nuovi problemi legati ai calciatori. Tra questi, c’è sicuramente Giovanni Di. L’annata del capitano è stata tutt’altro che semplice, ancor più a causa delle diversestazioni dei tifosi ai suoi danni. Le prestazioni del difensore non sono state esaltanti, motivo per il quale è finito al centro delle polemiche. Ciò nonostante, però, il leader del gruppo ha sempre reagito a testa alta provando a spiegare le difficoltà del momento. Una volta terminata la stagione, Giovanni Diha però svelato la propria volontà. Infatti, il capitano desidera cambiare aria e non a caso ha chiesto di essere ceduto.