Di Lorenzo pressing Juve | Giuntoli mette sul piatto tre contropartite

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Lantus offre tre giocatori per arrivare al capitano azzurro: si fa sempre più caldo l’asse di mercato con la società bianconera. La pessima annata del Napoli ha chiuso i battenti nel tardo pomeriggio di domenica, in seguito al fischio finale della sfida casalinga con il Lecce che ha ufficializzato l’assenza di incontri europei per la prossima stagione. Gli azzurri vivono un pessimo periodo, oltre al deludente rendimento vi sono innumerevoli malcontenti e problemi nello spogliatoio. A tenere maggiormente banco è senza dubbio la vicenda Di: il capitano ha chiesto la cessione alla società. Sul terzino della Nazionale si sono fiondati vari club, tra cui gli acerrimi rivali dellantus che sognano di ripetere per l’ennesima volta lo sgarbo di mercato.