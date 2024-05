Fonte : inter-news di 29 mag 2024

L’olandese, per cui i discorsi sul rinnovo sono ormai congelati da tempo, in caso di offerta importante potrebbe andarsene dall’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Di Lorenzo-Napoli, ad oggi strappo totale! Conte lotta con… L’Inter ? Sky) © Inter-News.

Di Lorenzo-Napoli ad oggi strappo totale! Conte lotta con… L’Inter ? Sky