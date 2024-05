Di Lorenzo ha già l’accordo | l’annuncio da Milano

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il Napoli, tra nuovi innesti e addii annunciati, è pronto a cambiare pelle. Un’indiscrezione rivela nuovi dettagli sulla vicenda DiL’attenzione della dirigenza del Napoli è rivolta verso numerose questioni spinose. La triste stagione partenopea, da poco conclusasi, ha dato il la a nuovi problemi, legati ai calciatori. Il malcontento della piazza ha influito sull’umore di parecchi azzurri, e in particolare, sul capitano Giovanni Di. L’annata del numero 22 è stata tutt’altro che da ricordare, pesanti le contestazioni nei suoi confronti. Le prestazioni offerte dal terzino non sono state all’altezza, motivo per il quale nell’ultima partita di campionato, in casa contro il Lecce, è stato pesantemente fischiato da una parte di tifo, al momento della sostituzione.