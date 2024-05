Di Canio spara a zero sulla Nazionale | da Fagioli a Scamacca Non è un centro di recupero

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 29 maggio 2024) I preconvocati del CT Luciano Spalletti non hanno convinto tutti, arriva il duro attacco sulle scelte dell’allenatore. Euro 2024 si avvicina e l’Italia si appresta a difendere il titolo da campione in carica. L’ex allenatore del Napoli ha scelto i 30 preconcovati che prenderanno parte al ritiro che precederà la competizione, ma le sue scelte hanno fatto discutere. Tra esclusi illustri e convocati a sorpresa, le convocazioni di Spalletti hanno fatto storcere il naso a molti tifosi e addetti ai lavori. Tra questi, c’è anche Paolo Di. L’ex della Lazio ha parlato dellasenza pelilingua, criticando diversi giocatori presenti in rosa. L’attuale commentatore di Sky ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle scelte di Luciano Spalletti e in particolari su due dei giocatori convocati.