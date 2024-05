Di Canio | Donnarumma fa tanti sbagli da portiere di basso livello è carente con i piedi e va in apprensione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il Corriere della Sera ha intervistato Paolo Di, ex calciatore e bandiera della Lazio. Oggi fa il commentatore per Sky Sport, soprattutto della Premier League. Con il quotidiano parla della Nazionale, del calcio italiano e dei convocati di Spalletti tra cui, Fagioli e Scamacca. Di: «Fagioli? È rimasto fuori 8 mesi e non è che la Nazionale debba essere un centro di recupero» La A è una buona palestra per il calcio internazionale? «Un po’ sta migliorando, ma non lo ritengo un torneo super allenante, per colpa delle ultime 6-8 squadre, troppo facili da affrontare». Per l’Italia il bis è un sogno proibito? «Mai dire mai. Del resto tre anni fa dicevamo “mamma mia siamo ancora qui con Bonucci e Chiellini…”. Se pensiamo poi a quello che ha fatto Chiellini nella finale, ad esempio contro Saka: sono cose che fanno la differenza».