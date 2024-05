Destinazione Europa Cateno De Luca | La Ue ci incatena vogliamo più Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 maggio 2024 –De, sindaco di Taormina, leader di Sud chiama Nord e, per le Europee, della lista Libertà, sta girando l’in lungo e in largo con un camper. "Non è una scelta simbolica", chiarisce però. Semplicemente si è beccato una brutta polmonite con annesso ricovero. I medici gli hanno intimato uno stop di un mese, lui ha detto che non se ne parla. Ne è nata una trattativa, racconta, che si è conclusa con alcune vicendevoli concessioni. Nessuno stop alla campagna elettorale. In compenso divieto assoluto di prendere aerei. Dunque: camper.De, 52 anni Cosa non si fa per un 4,2%. È l’obiettivo, ambizioso, che la lista Libertà si è dato per stessa ammissione del suo deus ex machina , il sindaco di Taormina appunto.