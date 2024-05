Desiréecondanne ridotte in Appello bis

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 17.11 Sono statenell'bis le condanne per la morte di Desirèe Mariottini,la 16enne di Cisterna di Latina,deceduta nel 2018 in un edificio abbandonato nella zona di S.Lorenzo,Roma Inflitti 22 anni a Mamadou Gara,prima condannato all'ergastolo, 26 anni ad Alinno Chima (prima 27),18 anni a Brian Minthe (prima 24). I tre, di origine africana, sono accusati di omicidio,violenza sessuale,spaccio.Per l'accusa Desirèe entrò in un'area dove si comprava droga.Le fu somministrata dagli accusati in quantità letale, e fu stuprata.