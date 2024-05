Dermatite atopica inquinamento e aumento dei casi | per la SIDeMaST c’è connessione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Numerosi studi hanno infatti dimostrato non solo latra cambiamenti climatici ed incremento della, ma anche traambientale edella patologia. Inoltre, il trend in crescita dell’atmosferico, dovuto soprattutto all’incremento dei veicoli a motore e all’uso del carbone per la produzione di energia elettrica, impatta sulla salute umana sin dall’età pre-natale. L’esposizione delle future mamme agli agenti inquinanti favorisce infatti i rischi di sviluppo dellaentro i primi sei mesi di vita del neonato. Anche l’derivante dagli incendi boschivi ha le sue ripercussioni in termini dideidinegli adulti e nei bambini. A puntare i riflettori sul binomioe cute e le ricadute sullasono i dermatologi della, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse riuniti in ocone del 98° Congresso nazionale in corso a Giardini Naxos (ME) fino al 31 maggio.