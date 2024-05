Derby in vista e scontri tosti nel girone B

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il fortissimo Cesena è volato in Cadetteria, ma ilB della Serie C continuerà ad essere il più impegnativo della Lega Pro. Per il secondo anno di fila infatti, due squadre tra quelle retrocesse dalla serie B con tutta probabilità verranno inserite in questo raggruppamento. Era capitato a Perugia e Spal, e stando al criterio geografico con cui vengono composti i gironi di serie C, dovrebbe accadere nuovamente con Ascoli e Ternana. Due società storiche con tifoserie importanti, che andranno ad impreziosire ilrendendolo ancora più difficile. In attesa di sapere chi vincerà i playoff andando a fare compagnia a Mantova, Cesena e Juve Stabia in Serie B, va delineandosi infatti undi ferro con numerosiaffascinanti e club che almeno sulla carta possono ambire alla promozione.