Deposito rotabili storici sei indagati Morto sul lavoro | periti in campo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La Spezia, 29 maggio 2024 – Salgono a sei gliper la morte di Francesco Mancuso, l’operaio di 55 annilo scorso novembre mentre effettuava alcuni lavori di manutenzione all’interno di un’officina deldella Fondazione Fs di Migliarina. Alessandra Conforti, sostituto procuratore titolare del fascicolo per omicidio colposo, nell’ambito dell’incidente probatorio ha deciso di estendere l’indagine ad altre due persone. Risultano iscritti nel registro deglidirigenti della Fondazione Fs Italiane, e i preposti di due imprese, tra cui quella per cui lavorava il 55enne. Il giudice per le indagini preliminari, Marinella Acerbi, accogliendo la nuova richiesta di incidente probatorio formulata dal pm (presentata sulla base di una memoria del legale che tutela la parte civile), ha fissato al 12 giugno l’udienza per il conferimento dell’incarico peritale.