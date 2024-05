DelFes Avellino è finale playoff eliminata la Pielle Livorno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Laconquista l'accesso allaper la promozione in Serie A2. La formazione irpina batte in Gara 5 lasui legni del Pala Macchia con il punteggiodi 70-72.firma l'impresa davanti a circa a 150 tifosi di fede irpina partiti nella mattinata dal capoluogo. In, la squadra di coach Alessandro Crotti affronterà la Fabo Herons Montecatini. Impresa storica per la formazione biancoverde che dopo aver eliminato la Rucker San Vendemiano, si libera anche dei toscani. Grande protagonista del match Bortolin, che assieme a Verazzo nelè stato artefice delle giocate decisive su entrambe le metà campo. Caffè Toscano– Del Fes70-72 Parziali (11-14, 20-14, 25-24, 14-20) Caffè Toscano: Mateo Chiarini 16 (5/11, 1/4), Giordano Pagani 14 (5/9, 0/0), Michele Rubbini 13 (1/2, 2/6), Luca Campori 9 (1/4, 1/2), Federico Loschi 8 (1/2, 2/5), Andrea Lo Biondo 4 (1/7, 0/4), Massimiliano Ferraro 4 (2/2, 0/1), Matteo Laganà 2 (1/1, 0/1), Baye Modou Diouf 0 (0/0, 0/0), Giorgio Manna 0 (0/0, 0/0), Francesco Dadomo 0 (0/0, 0/0), Filippo Cristofani 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Giordano Pagani 7) – Assist: 9 (Matteo Chiarini 3) Del Fes: Matias Bortolin 20 (6/9, 0/1), Armando Verazzo 16 (5/7, 2/3), Aleksa Nikolic 12 (3/5, 2/3), Riccardo Chinellato 8 (2/4, 0/1), Lucas Fresno 7 (2/2, 1/3), Federico Burini 4 (2/3, 0/4), Giovanni Carenza 4 (2/4, 0/1), Miha VaŠl 1 (0/4, 0/5), Simone Giunta 0 (0/1, 0/0), Pasquale Agosto 0 (0/0, 0/0), Annino Alvino 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 15 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Matias Bortolin 8) – Assist: 16 (Federico Burini 6)