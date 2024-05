Decreto salva-casa e pace edilizia. "Vedrete, è una grande opportunità per i piccoli proprietari e i tecnici"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Pisa, 29 maggio 2024 –, dopo l’intervista al presidente del collegio dei geometri di Pisa Giacomo Arrighi, che ieri, su La Nazione, definiva il testo votato venerdì come "mera propaganda", risponde sul tema l’onorevole leghista Edoardo Ziello che lo rilancia come "per milioni di fabbricati e migliaia di architetti, ingegneri e geometri". Perché un’? "Lacontenuta nel ‘’, voluto dal buonsenso liberale del ministro, Matteo Salvini, è un’per milioni di fabbricati e migliaia di ingegneri, architetti e geometri. Le nuove norme, infatti, interessano una gamma estesa di unità immobiliari. Si prevede l’abolizione della doppia conformità, aumenta le tolleranze costruttive, regolarizza le piccole difformità edilizie e consente nuovi lavori inlibera".