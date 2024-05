Decreto Autovelox | un rischio per la sicurezza stradale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Ieri, martedì 28 maggio, in linea con la deriva antiscientifica e autoritaria del governo attuale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’annunciato ‘’, normativa che segna un ulteriore e pesante passo indietro nella tutela dellae nella corretta gestione della mobilità nel nostro Paese. Mentre la riforma del Codice della strada attende la discussione in Senato, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) interviene con unche, di fatto, riduce l’efficacia dei controlli e legittima l’impunità sulle violazioni dei limiti di velocità cioè la prima causa degli incidenti gravi in base ai dati Istat, e che continua a limitare il margine d’azione dei Comuni, rendendo quasi impossibile fare prevenzione dell’eccesso di velocità sulle strade”.