De Niro ‘Toro scatenato’ | Se vince Trump è la fine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il presidente americano Joe Biden arranca nei sondaggi contro Donaldper le elezioni di novembre, e la sua campagna elettorale ora punta molto su attori hollywoodiani come Robert De. Ci sono poi celebrities musicali, come Taylor Swift che non si è ancora schierata, e varie personalità dello spettacolo pronte a farlo per questo o quel candidato. Di certo l’America rurale, profonda, sta con ‘The Donald’. Basterà a Biden puntare le sue fiches sulle accuse mosse adalla magistratura per additarlo gli americani come un “pericolo assoluto”? Lo vedremo presto, anche perché il prossimosettimana potrebbe arrivare il verdetto del tribunale di New York sul caso Stormy Daniels. Ovvero la ex pornostar che accusadi averla pagata profumatamente perché tacesse sulla loro relazione nel corso della campagna elettorale del 2016.