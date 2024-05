De Luca risponde a Meloni | Str**za? Ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità e noi concordiamo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Polemica infinita tra Giorgiae Vincenzo De. L’inaugurazione del centro sportivo di Caivano, avvenuta martedì 28 maggio, è stata teatro di un incontro carico di tensione tra la presidente del Consiglio e il governatore della Campania. La premier ha salutato Decon una frase, non proprio elegante, con cui ha voluto evidentemente togliersi qualche vecchio sassolino dalla scarpa: “Presidente De, quelladella, come sta?”. Il politico campano, apparso inizialmente sorpreso, ha risposto con un formale: “Benvenuta, bene di salute”. Poi però, trascorsa qualche ora, Deè tornato sulla questione picchiando duro come è ormai sua consuetudine.Leggi anche:, la frecciata a De: “Piacere, sono quelladella”.