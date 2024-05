De Luca replica alla Meloni | Ha comunicato sua vera identità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho visto che laci ha tenuto a comunicare la sua nuova ee noi non possiamo che concordare ovviamente”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dendo alle parole rivoltegli dpremier in occasione della visita a Caivano (‘Presidente De, sono quella stronza della. Come sta?’). “Ieri – ha detto Derispondendo a margine di un convegno all’ospedale Cardarelli di Napoli – non ho sentito le cose dette dpremier, ho sentito solo quando si è avvicinata a me per dire ‘presidente come sta?’ e infatti ho risposto ‘sto bene in salute e benvenuta qui’. Ho appreso nel pomeriggio dai social della performance che era cominciata qualche metro prima ma non avevo sentito sinceramente.