De Laurentiis respinge il PSG Kvaratskhelia non si muove dal Napoli | rinnovo e numero di maglia preferito per trattenerlo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Deè deciso a non cedere alle lusinghe del PSG e a mantenereal: due le proposte del patron per convincerlo. Il futuro dell’attaccante del, Khvicha, sembra essere al centro dell’attenzione del calciomercato estivo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela che il presidente del club partenopeo, Aurelio De, è determinato a trattenere il giocatore georgiano nonostante l’interesse del PSG. Secondo quanto riportato dal giornale sportivo, il Paris Saint-Germain è pronto ad offrire una cifra considerevole per assicurarsi i servigi di. Ma Deè deciso a non cedere alle lusinghe finanziarie del club francese. Oltre a garantire uncontrattuale al giocatore, il presidente delsarebbe disposto a concedergli anche ildiche preferisce.