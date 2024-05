Daniele Capezzone | un Papa nell' epoca degli influencer

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La Suprema Cupola Politicamente Corretta si è dovuta riunire due volte in due giorni.Scherzi a parte, la verità è che, a due riprese in un fazzoletto di ore, il sinedriointellettuali progressisti col ditino alzato è stato scosso fine fondamenta: l'altro ieri per il caso Bergoglio (con ilimprovvisamente retrocesso da icona acclamata a sinistra alla dimensione di “quasi-Vannacci” da cui prendere le distanze), e ieri per catoneggiare contro Giorgia Meloni che – si lagnano – non doveva comportarsi così a Caivano, dando un dispiacere a quella personcina tanto elegante e sensibile di Vincenzo De Luca. Morale: sono due giorni che i nostri intellettuali firmano pensosi editoriali, rilasciano interviste girando intorno al proprio ombelico, twittano sdegnati, postano schifati, danno le pagelle a tutti.