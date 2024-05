D’Angelo ha già in testa le alternative da prendere rispetto a chi non troverà spazio Il tecnico ha chiesto voce in capitolo sul mercato Il riscatto di Nagy diventa una priorità assoluta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Chissà cosa si saranno detti Macia enel colloquio avvenuto ieri. Di certo, ilavrào più probabilmente un bel megafono insul. Viste le scelte di campo, certificate dalle prestazioni e non certo dalle antipatie personali, e volendo credere alle voci che vorrebbero la società intenzionata a riscattare Gelashvili e Tanco, già qui ci sono due modi di vederla all’opposto. Dopo averli provati e silenziosamente messi ai margini,non crediamo gioisca a trovarsi il georgiano e l’argentino in ritiro. Non i soli, peraltro: Cipot, già definito una sorta di Gudmunsson da qualcuno in crisi mistica, Krollis, Moutinho, Corradini, Muhl, cioè la quasi totalità delle scelte di Macia in questo anno e mezzo, non dovrebbero essere su nessuna lista di partenti per il ritiro, ma di partenti sulsin da subito.