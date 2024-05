Damiano Carrara fuori dalla nuova edizione di Bake Off | cosa è successo con la Parodi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Benedettahanno condiviso molte avventure insieme durante le varie stagioni diOff Italia, diventando sempre più complici e amici. Tuttavia, questa amicizia potrebbe essersi inclinata quando il pasticcere ha preso parte all’ultimadi Pechino Express insieme al fratello e hanno eliminato la coppia dei Caressa, composta da Fabio ed Eleonora Caressa, rispettivamente il marito e la figlia della conduttrice. Benedetta si era lasciata andare ad un commento che a molti era parsa una frecciatina, ma l’ultima mossa social ha destabilizzato in molti Benedettaaveva commentato così l’uscita di scena di suo marito Fabio Caressa e sua figlia Eleonora da Pechino Express, per “mano” die suo fratello: «Quando partono per Pechino non si sa nulla di loro, non hanno il telefono, immagini solo le avventure che stanno vivendo.