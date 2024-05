Fonte : terzotemponapoli di 29 mag 2024

Kephren Thuram e Kone? Il primo l’ho tenuto in braccio, ne conosco il percorso di crescita, lui e Kone sono giovani interessanti, bravi, non hanno ancora giocato a grandissimi livelli però. Osimhen sarebbe il giocatore giusto per sostituirlo. . Sarebbe il profilo ideale per Conte. Più di un David, che è centravanti di manovra e che si muove da prima o seconda punta.

Damiani | PSG su Kvaratskhelia ma…