DA’mare | il gusto del mare a Roma

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il raffinato quartiere Ludovisi, nato dopo la prima metà dell'Ottocento in risposta all'afflusso di una nobile borghesia che per la prima volta arrivava a insediarsi nellacapitale d'Italia, è il luogo prescelto dallo chef Davide Cianetti per il suo nuovo progetto imprenditoriale – dopo il successo dell'altro suo locale Numa al Circo – un ristorante in cui la freschezza del pescato del mar Mediterraneo e una grande cucina di rispetto trovi espressione e appaghi il palato della sua clientela, italiana e straniera. La scelta, profondamente ponderata, è nata non solo sull'onda di quell'energetico fermento economico che negli ultimi anni ha visto via Veneto e dintorni proliferare di un'offerta gastronomica estremamente interessante (per lo più legata all'arrivo di grandi catene alberghiere), ma soprattutto dalla lettura di un ambito residenziale, imprenditoriale e turistico dalle molteplici sfaccettature.