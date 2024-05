Fonte : laverita.info di 29 mag 2024

Nei giorni scorsi a finire in carcere è stato Chen Wen Xu, detto Sandro, proprietario della catena cinese Aumai. . Da due anni le grandi catene sono nel mirino della procura di Milano per evasione. sono nel mirino della procura di Milano per evasione. Nei giorni scorsi a finire in carcere è stato Chen.

Dalle frodi fiscali alla criminalità organizzata | l' anno nero dei supermercati in Italia