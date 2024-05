Dall’Africa al Brasile ecco dove la Cina torna a mordere

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A due settimane dalla decisione degli Stati Uniti di apporre nuovi dazi sulle auto elettriche cinesi vendute sul mercato americano e a cinque giorni dalla conclusione del G7 di Stresa, che ha sancito l’accelerazione verso un maggior contenimento dell’avanzata del Dragone in Europa (Stellantis venderà auto cinesi prodotte in Polonia e Byd, primo costruttore asiatico di veicoli verdi, sta per realizzare un gigantesco impianto in Ungheria e forse anche in Francia), Pechino va all’assalto di nuovi mercati. Le mosse dell’Europa sono tutte ancora da definire, sia chiaro. Il governo italiano, per bocca del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, padrone di casa a Stresa, ha fatto capire che la questione dei dazi, anche sponda Europa e G7, dunque al netto delle decisioni degli Stati Uniti, è sul tavolo, magari proprio su quello di Borgo Egnazia, tra due settimane.